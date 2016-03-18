السعودية.. 80 مشروعاً تعزز الأمن المائي في مكة المكرمة

كشف وزير المياه والكهرباء السعودي رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، المهندس عبدالله الحصين، عن بناء منظومة تخزين استراتيجي ستساهم في تعزيز الأمن المائي في منطقة مكة المكرمة لمدن "مكة المكرمة وجدة والطائف" تبلغ طاقتها الإجمالية أكثر من 5.4 مليون متر مكعب وبتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من ملياري ريال.

وأفاد الوزير أن البداية كانت في جدة بتنفيذ أول منظومة للتخزين الاستراتيجي وفق ثلاث مراحل بلغت سعتها التصميمية ما يزيد على 4 ملايين متر مكعب، وبتكلفة إجمالية بلغت 1.5 مليار ريال. وتم بدء تشغيل المرحلة الأولى منها بسعة تخزين إجمالية للمياه تصل إلى أكثر من مليوني متر مكعب، وتعمل الشركة حالياً على إنهاء المرحلة الثانية والثالثة بسعة استيعابية إجمالية تبلغ مليوني متر مكعب.

وأضاف الحصين أن الشركة باشرت العمل على زيادة طاقة التخزين الاستراتيجي في مكة المكرمة، حيث تم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى بطاقة مليون وثلاث مئة وعشرين ألف متر مكعب، وبتكلفة مالية بلغت 430 مليون ريال، والتشغيل الجزئي لها بطاقة 380 ألف متر مكعب، مبيناً أنه سيتم مستقبلاً رفع الطاقة التخزينية بما يزيد على 3 ملايين متر مكعب.

وعن محافظة الطائف، أوضح أنه قد تم إنشاء 8 خزانات تشغيلية بطاقة 175 ألف متر مكعب، بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية لقطاع المياه ومواكبة الطلب لأحياء "قروى والحلقة والشهداء وشهار"، بتكلفة مالية تبلغ أكثر من 219 مليون ريال.