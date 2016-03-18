الكتاب.. كلٌ يدعي وصلاً بليلى!

لماذا يذهب السعوديون إلى معارض الكتاب، وما هو سر هذا الإقبال الهائل على معرض الكتاب الدولي في الرياض؟

أسئلة طرحتها عليّ الزميلة سارة الدندراوي، مقدمة برنامج "تفاعلكم"، على شاشة قناة "العربية"، محاولة الحصول على إجابة تفسر سبب وجود الطوابير الطويلة التي وثقتها عدسات الكاميرات، لرواد معرض الكتاب، في مشهد له دلالات متعددة، ومتنافرة، في آن معا!.

إحدى الإجابات التي قلتها لتفسير هذا المشهد، أن ما يجري هو في إحدى صوره مجرد "كشتة". أي محاولة لكسر الروتين والترويح عن النفس. هو استغلال لأي فضاء أو مناسبة لتكون فرصة لاستنشاق هواء جديد.

إن قلة خيارات الترفيه في المجتمع، حوّل معارض الكتاب، من فضاءات معرفية وثقافية، إلى متنزهات تذهب لها العائلات، تجول بين مختلف دور النشر، وكأنها ذاهبة لحديقة أو مخيم بري!.

قد يكون التفسير السابق فيه نوع من القسوة، أو موغل في "السلبية"، إلا أنه برأيي واقعي وحقيقي.

ما يعاضد هذه الرؤية، أن الذهاب لمعارض الكتاب، تحول أيضا لسلوك افتخاري، أي أنه نوع من "البرستيج" الذي يمنح صاحبه مكانة اجتماعية. هو ضربٌ من البحث عن مجد مفقود، محاولة سد ثغرة في الذات. علاج وهمي لخواء الفرد، وإشباع لنرجسية مرضية.

كيف يمكن قراءة هذا الكم الهائل من الصور التي تنشر على "إنستغرام"، و"تويتر"، ولقطات الفيديو في "سناب شات"، التي توثق الحضور الكبير من الناس في معارض الكتاب، والتي تظهر العناوين التي اقتنوها؟

أليس في ذلك مقدار كبير من التباهي الممجوج، الذي لا يصنعه المثقفون الحقيقيون، والقراء الجادون؟

تجد الناس الآن منشغلة بتوثيق اللحظة، بالقبض على الآني، الزائل، الوهم اللذيذ المنساب من بين عدسات الهواتف المحمولة، وما تسببه الكتابة على الشاشات الباردة من نشوة لا ينالها إلا من غرقوا فيها، فأغرقتهم في سديمها.

الصور التي تُلتقط ل"الكتب"، تفوق في رواجها ما قرأه الواحد منا من متون ومؤلفات.

لقد أصبح تأليف كتاب، أو رواية، أسهل بكثير في وقتنا الحالي من قراءة كتاب. لأن القراءة فعل يحتاج إلى صبر، تفكير، ترويض للنفس على التعلم، وكبح لجماح الغرور والادعاء. فيما الكتابة، ترضي غرورنا، تصنع لنا صورة براقة، تجعل أسماءنا إلى جوار مؤلفين وكتاب كبار، فما الفرق بيننا وبين مارتن هيدغر، ومحمد أركون، وأمين معلوف.. فذات المسمى ينطبق عليهم وعلينا، فجميعنا: مؤلفون، وكتاب!.

ذلك هو الوهم الجميل الذي يستلذ به كثيرون، ويتماهون معه، واضعين على قلوبهم وعقولهم حجابا، يزداد رسوخا يوما بعد آخر، لتزداد معه الأنا تضخماً وجهلا.

بالتأكيد، هنالك قراء جادون، وهنالك جيل يسعى بشغف لأن يفكر "خارج الصندوق"، مازال يتلمس طريقه نحو المعرفة، وهنالك حراك اجتماعي وثقافي. كما أن هنالك كتابا يسعون لأن يقدموا علما نافعا. وهنالك من يشتري كتبا لا ليباهي بها، بل ليستفيد مما فيها ويتعلم. ولكن هؤلاء قلة، فيما الكثرة عكس ذلك.

دائما ما كانت والدتي العزيزة تقول لي، عندما أرجع من معارض الكتاب، محملا بالعديد من العناوين الجديدة: اقرأ ما في مكتبك أولا، ثم اشتر الجديد.. ودائما كان معها حق فيما تقول، لأنني وفي كل مرة أعود فيها إلى مكتبتي في منزلنا العائلي، أجد نفسي مشتاقا إلى عناقها، والجلوس ساعات فيها، لكي أقرأ ما ضيعته ونسيته في سنوات خلت، ساعيا لا لأن أزيد من مقدار علمي، بل، أن أُقلل من مستوى جهلي!.

*نقلا عن صحيفة "الرياض".

