الناس في الدنيا معادن !

قضت محكمة مصرية بالسجن عامين ضد برلماني سابق يرأس جمعية مكافحة الفساد بتهمة الحصول على رشوة، اللافت في الأمر ليس كون المرتشي يرأس جمعية لمكافحة الفساد «حاميها حراميها»، بل في أنه أيضا ممثل للشعب حاز على ثقته ذات يوم لتمثيله والدفاع عن مصالح الأمة من على منبر أعلى سلطة تشريعية في البلاد !

هؤلاء المخادعون هم جزء من منظومة عريضة أشرت في مقال أمس «مطاوعة تايوان» إلى نماذج منها يعيشون بيننا بشخصيات مزدوجة ومتناقضة حتى جاءت وسائل التواصل الاجتماعي لتكشف الستار وتسقط أوراق التوت وتعري العقول!

الذين ظنوا أنني أسيىء إلى المتدينين هم من يسيئون إلى المتدينين إذا اعتبروا أن هذه النماذج السلبية والشاذة تمثل التدين أو تجسد صورته الحقيقية، فلا يمكن أن يعتلي أحدهم منبر المسجد بوجه الناصح المصلح، ثم يعتلي منبر «تويتر» بوجه الشاتم اللاعن!

وهناك فئة أشد خطورة مثل تجار دنيا يتقمصون دور تجار الآخرة، يتلبسون ثياب الورع ليخفوا شخصية تاجر البندقية الجشع الذي لا هم له إلا جمع المال ولو اقتطعه من اللحم الحي للبشر !

هؤلاء دخلاء على الفضيلة وإن تلبسوا مظهرها، وواجب المجتمع التصدي لهم وتعريتهم من ثياب ليست لهم ، فالفضيلة ليست مظهرا يرتدى، بل جوهر يشكل حقيقة الإنسان و نقاء أخلاقه وصفاء إيمانه !

*نقلا عن صحيفة "عكاظ".