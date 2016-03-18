ضبط آسيوي يقوم بعمليات إجهاض في مكة

ضبطت فرقة البحث والتحري بشرطة العاصمة المقدسة بأحد المقيمين الآسيويين وهو يقوم بعمليات إجهاض، وكذلك الطب الشرعي دون ترخيص رسمي مسبق.

وبعد أن توفرت المعلومات الكافية لإدانته، وتم ضبط العديد من الأدوات الطبية بأحد الأبنية التي لجأ إليها المتهم.

هذا وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي لـ"العربية.نت" أن الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة ضبطت مقيماً آسيوياً في العقد السادس من العمر متهماً بممارسة الطب دون تصريح، ووجدوا بداخل منزله أدوات طبية ومحاليل وأدوية.

وأكد "القرشي" أنه تمت إحالة المتهم برفق كامل الأوراق لجهة الاختصاص.