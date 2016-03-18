عسيري: المنظمات الأممية تعتمد على رواية الانقلابيين

أكد المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي، العميد الركن أحمد عسيري، أن تقارير المنظمات الأممية تعتمد على روايات الانقلابيين ولا تتواصل مع الحكومة الشرعية.

وتابع عسيري أن التحالف العربي قام لدعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني، وأضاف أن هدف عمليات التحالف يمكن برفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وأكد العميد أن معظم عمليات التحالف باتت تنحصر بدعم الجيش على الأرض.

وتوشك عمليات قوات التحالف العربي العسكرية في اليمن على الانتهاء بعد مرور قرابة عام كامل على انطلاقها.

وهي فترة طويلة حرص خلالها التحالف على تجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين، حيث إن قواعد الاشتباك التي يطبقها التحالف تمنع استهداف مناطق مأهولة بالمدنيين حتى وإن اختبأت فيها عناصر الميليشيات.

كما تجنب التحالف قصف مراكز القيادة، أو مخازن الأسلحة التي أقامها الحوثيون قرب مناطق سكنية أو مدارس أو منشآت حكومية.

وتنص قواعد الاشتباك على تحديد الأهداف العسكرية للقوات العاملة في اليمن بناء على معلومات الحكومة اليمنية أو معلومات استخباراتية دقيقة.

ويجري التحالف، كما يؤكد قادته، تدريبا مستمرا للعناصر البشرية على تطبيق قواعد الاشتباك، وسط تأكيدات على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبعد ادعاءات بوجود انتهاكات خلال العمليات الجارية ضد الميليشيات، أعلن التحالف عن تشكيل فريق مستقل للتحقيق في هذه المزاعم، والخروج بتقرير واضح وموضوعي.

فالطائرات المشاركة في عمليات التحالف تسجل الرحلة صوتا وصورة لدحض الاتهامات باستهداف الأبرياء.