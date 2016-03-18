عسير تشارك 700 مدينة عالمية "ساعة الأرض"

للمرة الأولى في أبها، ينظم "مجلس شباب منطقة عسير"، بالتعاون مع أمانة المنطقة، احتفالاً بساعة الأرض مساء السبت المقبل في حديقة أبوخيال، من الساعة الخامسة وحتى الساعة العاشرة مساءً، لتنضم بذلك إلى أكثر من 700 مدينة حول العالم تشارك في إحياء هذه المناسبة التي تُعد أكبر فعالية بيئية على مستوى العالم، إلى جانب أنها واحدة من ستة مدن سعودية مشاركة بالحدث، حيث سيتم إطفاء أنوار الجبل الأخضر، الذي يعد من أهم المعالم البارزة في المملكة.

في هذا الإطار، أشار زيد آل زيد، رئيس فريق عمل ساعة الأرض بأبها، إلى أن مشاركة أبها في ساعة الأرض تأتي لما تحظى به من مكانة سياحية على المستوى الخليجي والعربي، كونها عاصمة للسياحة العربية لعام 2017، مبيناً أن ساعة الأرض هي حدث عالمي يقام كل عام بهدف تثقيف المجتمع بأهمية مقاومة عوامل التغير المناخي وخطر ارتفاع درجة الحرارة للمحافظة على البيئة.