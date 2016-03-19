أجبرها على الخدمة بالمنازل فخلعته

أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بجدة حكما لصالح مواطنة عشرينية يقضي بخلع زوجها الستيني، وذلك بعد أن ثبت لدى هيئة المحكمة تعذيبه لها طيلة زواجهما الذي استمر عاما، وإجباره لها على العمل في المنازل كعاملة لكي تجلب له المال، فيما يمتنع عن الإنفاق على المنزل.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر قضائي أن "مواطنة عشرينية رفعت دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية بجدة تطالب بخلع زوجها الذي تزوجته منذ عام، وأنه قام بضربها وتعذيبها طيلة فترة زواجها منه".

وأضاف أن "الزوجة قالت إن عمها تكفل باحتضانها بعد وفاة والديها بحادث مروري وهي بسن 7 سنوات، وعاشت عنده 20 عاما، ولكنه كان يريد الخلاص منها، ولهذا الغرض أجبرها على الزوج من ستيني، وبعد الزواج أخذ زوجها يتفنن في تعذيبها، حيث كان يضربها بقسوة، ويتلفظ عليها بعبارات جارحة ويصفها باللقيطة".

وأوضح المصدر أن "المدعية ذكرت أمام القاضي أن زوجها يجبرها على العمل في المنازل كعاملة لكي تجلب له المال، وفي حال رفضت يقوم بضربها وطردها إلى الشارع، وفي كل مرة تحاول الرجوع إلى عمها، ولكنه كان يجبرها على الرجوع لزوجها، فتعود مجبرة، وتضطر إلى تحمل الإهانة والخدمة في منازل الغير".

وأشار إلى أن "المدعية نجحت في إحدى المرات بالاتصال بعمتها بعد أن توصلت إلى رقم هاتفها، وشكت لها حالها، وما تمر به من عذاب مستمر لم تعد تتحمله من زوجها، فما كان من عمتها إلا أن أقنعتها بترك المنزل واللجوء لها لكي تقيم معها، وتمكنت عمتها من إحضارها إلى محكمة الأحوال الشخصية، والتقدم بدعوى خلع ضد زوجها".