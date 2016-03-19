- حُجَج الجهل : الكثرة ، و الإصرار عليه !

- الحطبُ مشتعلاً و الغيم سابحاً : يسلبان اللّبَّ ، لأنك ترى من خلالهما ظِلالَ كائنات لم تتشكّل بعد ، كائنات متردّدة ، لم أعرف حتى الآن تردّداً يبدو في كامل مَلَاحَتِه في غيرهما سوى : البحر هادراً ، أو كلمة " أحبّك " قبل أن تُقال !

- يبدو الصمتُ اختصاراً ، لكنه ليس كذلك ، مثلما تبدو الثرثرة إسهاباً و لكنها ليست كذلك !

- حبّ قراءة الروايات فِطرة ، و إلّا لماذا كلّ ما خرج أحدنا من غرفة فندق ، و وجد طاولة طعام قد أُخرِجت من غرفة مجاورة ، ينظر إليها : كلّ منّا يأمل بقراءة حكاية ما !

- الكلمات : مرور إشارة ، لا إشارة مرور !

- ليس هناك جرسُ إنذارٍ ، حَسَنُ الصّوت !