التوطين .. العلاج بالصدمة والقسوة أحيانا

تحديدا فإن معالي وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أقل الناس حاجة للتأكد من الواقع غير الملائم ولا المنطقي لسوق الهواتف المحمولة في المملكة بيعا وصيانة وخدمات، فعلى بعد خطوات من مكتبه في مقر الوزارة بالرياض يقع واحد من أضخم أسواق الاتصالات ربما على مستوى المملكة، بمجرد الدخول إلى ذلك المجمع يفاجئك عدد المحلات وحجمها، لكن ما يستوقفك أكثر هذا الكم الهائل من العمالة الذي لا يختص بجنسية دون غيرها، كل الجنسيات التي في السوق السعودي تجدها ممثلة في ذلك السوق، في محلات لا تتجاوز مساحتها أمتارا معدودة يتكدس في كل محل ما بين أربعة إلى ستة عمال، اسأل أحدهم عن أي شيء وستجد لديه كل شيء، لا تتجول ببصرك في المعروض على الأرفف فهذه ليست البضاعة، في دقائق يختفي ويعود لك بما تريد، يجلبه من محل مجاور، بكم؟ ما فائدته؟ ما نوع الاتفاق بين المحلات التي هناك؟ لا أحد يعلم. كل أعمال الصيانة الخاصة بالهواتف المحمولة والأجهزة الذكية تجدها هناك، يلفت نظرك غياب التنظيم والشعور بأن ثمة أسرارا لهذه المهنة تجعل من الصعب على أي منافس جديد الدخول إليها.

منذ أسبوع فاجأت وزارة العمل المجتمع بقرار جريء ومليء بالتحديات أيضا: قصر العمل في بيع الجوالات ومستلزماتها وصيانتها على السعوديين والسعوديات. حصد القرار تفاعلا واسعا في المجتمع ورأى فيه البعض أنه ذهب بعيدا وأن الوزارة دخلت في تحد جديد قد لا تستطيع أن تحققه في القريب العاجل على الأقل، بينما علق بعضهم ذلك التعليق المعهود والمكرر؛ ثمة قطاعات أهم من هذا القطاع ويمكن سعودتها، فيما استعاد كثيرون تجارب سابقة في التوطين لم يكتب لها النجاح.

نظريا فإن وزارة العمل أو غيرها من الوزارات لا يمكن أن تنجح في إحداث أي تحول في أي جانب ما لم يكن هناك استعداد اجتماعي وقابلية للالتحاق بهذا التحول، العمل أكثر من غيرها تحديا في هذا الجانب، في مجتمع طغت لديه ثقافة الاستهلاك على ثقافة الإنتاج وارتبط العمل لديه بمحددات تقليدية تبدأ من الوظيفة الحكومية إلى الوظائف المكتبية العادية في الشركات، فيما يعيش في مجتمع يضم واحدا من أضخم أسواق العمل في المنطقة تنوعا وثراء وأكثرها اكتظاظا باليد الأجنبية العاملة.

قطاع الجوالات والاتصالات والإلكترونيات التي تعد أضخم قطاعات التجزئة لا تحظى في الغالب بإقبال سعودي ليس بسبب العزوف الاجتماعي فقط بل أيضا بسبب شراهة واحترافية المنافس الأجنبي. كم عدد السعوديين الذين يدركون الحجم السنوي لهذا السوق على مستوى المبيعات والدخل وعدد المشتغلين به؟ غياب المعلومة أحيانا يمثل أحد أسباب العزوف ويجعل القطاع أقل إغراء.

كانت الخطوة الأبرز التي قامت بها الوزارة في سياق تنفيذها لهذا القرار الإسراع بفتح مراكز التدريب للراغبين في الانخراط في هذا السوق، نشرت بعض الصحف منذ أيام أن ما يزيد على 30 ألف سعودي وسعودية التحقوا في برامج تدريبية مجانية خاصة بصيانة ومبيعات أجهزة الجوال. وكم سيكون مؤثرا لو أن كل برنامج تدريبي يشتمل على مقدمة نظرية عن حجم السوق ومبيعاته وعوائده المتوقعة.

الذهاب إلى هذا القطاع خطوة مهمة على المستوى المعنوي للشارع السعودي بأكمله، إخراج لم يكن مشمولا بتوقعات الناس أن يكون هدفا للتوطين إلى حيز التنفيذ والقرار.

الجانب الآخر المهم في التنفيذ هو آلية تنظيم هذا السوق، الآلية التي تؤدي فعلا إلى تقليل العمالة الوافدة في هذا السوق والتعرف على أنماط وأساليب السيطرة عليه ووضع خطة لإخراج العمالة التي تحتل هذا السوق.

ستواجه الوزارة ممانعة ليست بالسهلة لا من السعوديين الذين يملكون تلك المحلات والذين قد لا يعرفون عناوينها أصلا ولا من الأجانب الذين باتوا يرون هذا القطاع حكرا عليهم، وغدا سنسمع قصصا من الشباب والشابات السعوديين عن مشاكلهم مع كبار الموزعين وعن المماحكات والمضايقات التي سيتعرضون لها.

إن آلية إعداد وترتيب هذا السوق الضخم لا تقل أهمية عن توطينه وتأهيل الراغبين في الالتحاق به، يأتي هنا دور وزارات أخرى في العمل على تجفيف هذا السوق من العمالة، لن ترتفع الأسعار فهذه بعض أعذار وحجج الممانعين، سأكون سعيدا إذا ذهبت إلى أكثر من محل لإصلاح هاتفي ووجدت أكثرها مغلقا والسبب: عدم توطين النشاط، قد نتذمر قليلا، لكن قضايا العمل والتوطين تحديدا بحاجة إلى شيء من القسوة والمواجهة، هذه القسوة وتلك المواجهة قد تسهم في تعديل سلوكنا الاستهلاكي البغيض، ذلك السلوك الذي أفسد السوق علينا وعلى التوطين كمشروع وكضرورة تنموية.

التحدي الآن أن تجعل الوزارة من توطين العمل في هذا القطاع غير المتوقع نموذجا للتوطين في القطاعات المتوقعة أو التي شهدت قرارات سابقة.

*نقلا عن صحيفة "عكاظ".