بالصور.. متحف "الغاط" حكاية إنسان عبر التاريخ

يُعد متحف الغاط أحد أبرز المقاصد السياحية لسكان الغاط والمحافظات المجاورة، حيث كان قصرا للأمير ناصر بن سعد السديري، ثم تحول إلى متحف أثري تحت إشراف هيئة السياحة.

افتتح المتحف في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز. ويحظى متحف الغاط، وهو أحد معالم البلدة التراثية، بإقبال من الزوار.

ويضم المتحف 50 غرفة، ويتكون من جزءين، أحدهما قديم والآخر حديث تم إنشاؤه عام 1386هـ. ويصور المتحف الحياة الاجتماعية وتاريخ المحافظة عبر جميع العصور، وتراثها الشعبي، ومساهمة سكانها ورجالها في بناء الدولة السعودية.

وتحكي قاعات المتحف تاريخ المحافظة عبر العصور، بداية من فترة ما قبل التاريخ، ثم فترة ما قبل الإسلام، فالفترة الإسلامية ثم التاريخ الحديث.