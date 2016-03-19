بالصور.. معرض الرياض للكتاب يودع 350 ألف زائر

ودّع معرض الرياض الدولي للكتاب عام 2016م بعد 10 أيام استقبل فيها أكثر من 350 ألف زائر. وبحجم مبيعات بلغ نحو 60 مليون ريال، مختتمًا فعالياته بعزف السلام الملكي بعد أن أديت العرضة السعودية في صورة تعيد الزوار إلى أولى فعالياته التي انتهت بمثل ما بدأ به.

وحضر معرض الرياض للكتاب هذا العام تحت شعار "الكتاب ذاكرة لا تشيخ"، وبرسالته "وقفة وفاء واحتفاء بأبطال عاصفة الحزم"، والتي تمثلت في إقامة معرضين مصاحبين، "ريشة الحزم" واحتوى لوحات فنية تشكيلية رسمها فنانون سعوديون عن "عاصفة الحزم"، ومعرض "عدسة الحزم" للصور الفوتوغرافية التي التقطت لأبطال المملكة وجنودها الذين يذودون عن مقدساتها وأمنها في "عاصفة الحزم".

وشارك في معرض الكتاب أكثر من 500 دار نشر محلية وعربية وعالمية، من أصل نحو 1300 طلب مشاركة، عرضت على مساحة سبعة آلاف متر مربع أكثر من 1.2 مليون عنوان من مساحة المعرض الإجمالية التي تقارب 19 ألف متر مربع، وذلك لإجراءات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى أكثر من 30 جناحاً للعديد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.