بالصور والفيديو.. السعودية تغوص في ظلام "ساعة الأرض"

شاركت مدن سعودية في حملة "ساعة الأرض" السبت، وذلك بإطفاء الأضواء بهدف توفير استهلاك الطاقة، ورفع الوعي بظاهرة التغيرات المناخية.

تفاعلاً مع هذا الحدث، قامت أمانة منطقة الرياض بإطفاء إنارة عدد من الطرق والشوارع واللوحات الإعلانية (الموبي) التابعة لأمانة منطقة الرياض، وهي طريق الملك فهد وسط مدينة الرياض، وشارع موسى بن نصير شمال مدينة الرياض، وشارع الإمام أحمد بن حنبل شرق مدينة الرياض، وشارع عائشة بنت أبي بكر غرب مدينة الرياض، إضافة إلى برج المملكة.

وغرّد مطار الملك خالد: "سيشارك مطار الملك خالد اليوم بالحدث الاجتماعي ساعة الأرض بهدف توفير الطاقة الكهربائية". أمانة المنطقة الشرقية غردت على "تويتر": "نصف ساعة انقضت لمشاركة أمانة الشرقية في إطفاء 15 ألف فانوس في الحدث العالمي".

مدينة جدة أطفأت الأضواء من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساء بتوقيت جدة، لرفع الوعي بظاهرة التغيرات المناخية، ودعم المشاركة الإيجابية للمجتمع في حماية البيئة، من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة. وأوضح أمين جدة أن المشاركة في الحدث ستكون من خلال إطفاء الأضواء لمدة ساعة كاملة في المبنى الرئيسي والمباني التابعة له، وإطفاء أضواء ميدان الكرة الأرضية وميدان الفوانيس في طريق الملك عبدالعزيز. مديرية مياه المدينة المنورة، قالت: "لأجل الأرض مشاركة المديرية العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة في حدث ساعة الأرض".

و"ساعة الأرض" هي حدثٌ عالمي سَنوي ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة، ويتم خلاله تشجيع الأفراد والمجتَمعات ومُلّاك المنازل والشَرِكات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعةٍ واحدة في أحد أيّام السبت من شهر مارس، وذلك لرفع الوعي بخطر التغير المناخي.