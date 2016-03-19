قضايا السب والشتم على الإنترنت.. من اختصاص المحاكم

حسم رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالسعودية، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تنازع الاختصاص الواقع بشأن قضايا السب والقذف والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد أنها من اختصاص القضاء العام، ووجه هذه المحاكم بالنظر في القضايا المقدمة أمامها.

وقد حصلت عدة وقائع تنازع اختصاص في السابق ما بين بعض المحاكم و"اللجنة الابتدائية لنظر مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري" التابعة لوزارة الثقافة والإعلام، حسب ما جاء في صحيفة "المدينة".

وأكد الصمعاني، في خطاب موجه لرئيس محكمة الاستئناف بالرياض ورئيس المحكمة الجزائية بالرياض، أنه "بعد دراسة تنازع الاختصاص الحاصل سابقا من كافة جوانبه، وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية وعلى نظام المطبوعات والنشر، واللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، وعلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، واستطلاع ما عليه العمل في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف في عموم المملكة، والتي ترى اختصاص القضاء العام بمثل هذه القضايا، قرر المجلس الأعلى للقضاء اختصاص القضاء العام بنظر قضايا السب والقذف والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي".

وشدد الصمعاني على الالتزام بما انتهت إليه لجنة فصل تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء، والعمل بموجبه وإكمال ما يلزم حيال ذلك.

يذكر أن بعض المحاكم كانت ترى اختصاص اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري بوزارة الثقافة والإعلام بقضايا السب والقذف والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي في الحق الخاص. وقد سبب هذا إرباكاً كبيراً لدى بعض أصحاب القضايا، قبل أن يحسم الجدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويلزم المحاكم بنظر هذه القضايا، وذلك في الحق الخاص.