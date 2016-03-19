"الأرق المزمن" يصيب 8% من السعوديين

تصيب "متلازمة تململ الساقين"، وهي أحد أسباب الأرق المزمن، 8.4% من السعوديين الذين يتراوح عمرهم بين 30 و50 سنة، حسب ما أكده الدكتور سراج عمر ولي، مدير مركز طب وبحوث النوم وأستاذ الأمراض الصدرية وطب النوم بجامعة الملك عبدالعزيز، لصحيفة "الشرق".

كما يعاني أكثر من نصف مرضى شرايين القلب في السعودية من "خناق النوم"، حسب ما كشفته دراسة أجراها مركز طب وبحوث النوم بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز.

وبمناسبة "اليوم العالمي للنوم" الذي يصادف 18 مارس من كل عام، نظم مركز طب وبحوث النوم بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز حدثاً توعوياً عن اضطرابات النوم، بهدف التوعية باضطرابات النوم مع التأكيد على أهمية النوم للصحة العامة وتأثير نقصه على الحياة اليومية للإنسان، ما يؤثر على كافة جوانب الحياة الأخرى.

وذكر ولي أن نحو 37% من الأفراد في المجتمعات المتقدمة يعانون الحرمان المزمن من عدد ساعات النوم المطلوبة خلال الليل، نتيجة الأرق المزمن واضطرابات الساعة البيولوجية وغيرها.

كما تصيب متلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم حوالي 10% من الأفراد، وهو من الأمراض المنتشرة بنسبة 5% عند النساء مقارنة بـ15% عند الرجال.

ويُعد فرط الوزن وارتفاع ضغط الدم والتدخين من عوامل خطر الإصابة به أو زيادة حدته، كما أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين متلازمة خناق النوم وأمراض القلب.