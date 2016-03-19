"مكافحة المخدرات" تتوعد صاحب هاشتاغ روّج لـ"حشيش"

توعدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بملاحقة صاحب هاشتاغ "#اختار_اسم_لصنف_حشيش".

وقالت مكافحة المخدرات في تغريدة عبر حسابها في "تويتر" سيتم البحث عن مصدر الهاشتاغ المرسل، ونشكر جميع المتابعين على اهتمامهم وحرصهم وإسهامهم معنا في وقاية المجتمع من المخدرات.

وشنّ مغردون هجوماً كبيراً على صاحب الهاشتاغ، مؤكدين أن ما أقدم عليه يمثل ترويجاً للمحظورات، وطالبوا الجهات المختصة بالقبض عليه وردعه.

كما يذكر أن للمديرية العامة لمكافحة المخدرات "148" إدارة عامة وإدارة بالمملكة، يتبعها "24" مكتباً في دول العالم، تهدف إلى إجهاض عمليات التهريب التي تستهدف المملكة.