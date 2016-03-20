السعودية.. ضبط أكثر من 7 ملايين قرص إمفيتامين

أحبطت وزارة الداخلية السعودية تهريب أكثر من 7 ملايين قرص إمفيتامين إلى المملكة في شاحنتين بتبوك والرياض. حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، بأنه وفي إطار الجهود الوقائية التي تبذلها الجهات الأمنية المختصة لمكافحة تهريب المخدرات إلى المملكة، وبناءً على ما توفر لديها من معلومات، فقد تم إحباط محاولتين لتهريب 7 ملايين و846 ألفاً و55 قرصا إمفيتامين تم إخفاؤها بأسلوب احترافي بمعدات وأجهزة منقولة إلى المملكة في شاحنتين، حيث تم ضبط الشاحنة الأولى بمنطقة تبوك، وبتفتيشها تم ضبط 5 ملايين و419 ألفاً و 750 قرص إمفيتامين مخبأة في آلة تستخدم في تصنيع السجاد.

وأضاف أنه بتكثيف التحريات الأمنية عن الشاحنة الثانية تم تحديد موقعها بمدينة الرياض ومداهمة المتورطين في جريمة التهريب خلال عملية تسليم المواد المخدرة لمستقبليها، وبتفتيش الشاحنة تم ضبط مليونين و426 ألفاً و800 قرص إمفيتامين مخبأة داخل تجاويف مصنعية في آلات غسيل وتغليف تمور، وقد تم القبض على المتورطين في تهريب المواد المخدرة أحدهما يمني الجنسية والآخر يحمل الجنسية التركية، كما تم القبض على مستقبلي المواد المهربة وهم ثلاثة سعوديين.

وأكدت الداخلية السعودية على مواصلة تنفيذ مهامها بعزيمة عالية لمتابعة مخططات الشبكات الإجرامية التي تمتهن استهداف المملكة بالمواد المخدرة، والعمل على استباقها وإحباطها والقبض على المتورطين فيها لنيل جزائهم العادل.