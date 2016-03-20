الملك سلمان يأمر بعلاج المصابين من المعتمرين المصريين

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد بن عبد العزيز قطان أنه يجري تنسيقا على أعلى مستوى مع وزارة الخارجية المصرية منذ حادث انقلاب الحافلة التي كانت تقل عددا من المعتمرين المصريين على طريق مكة المكرمة، السبت، والذى أسفر عن وفاة 19 وإصابة 25 معتمرا مصريا.

وقال السفير قطان، حسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أعطى توجيهات سريعة بعلاج المصابين في الحادث وتوفير أقصى سبل الرعاية لهم تحت رعايته الشخصية، وتسهيل الزيارة أمام ذوي الضحايا.

وأضاف أنه تم إبلاغ وزارة الخارجية المصرية بالاستعداد الكامل لمنح تأشيرات دخول لأهالي المصابين والمتوفين لدخول المملكة لمتابعة حالة ذويهم.

وأعرب سفير خادم الحرمين عن تعازيه إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وكذلك الشعب المصري بشكل عام وأسر المتوفين بشكل خاص، واصفا الحادث بالمصاب الجلل.