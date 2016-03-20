لم تعد اللحظات عابرة ، أتحدث عن الصورة ، عن لحظة التقاطها ، قديماً كانت هناك ضغطة زر واحدة ، هذا إذا كانت هناك كاميرا أصلاً بين أيدينا ، أمّا إذا ذهبنا إلى المصوِّر ، يُمكن لنا أن نحظى بأكثر من ضغطة زر ، ثلاث إن كان كريماً و مهتماً بمنحنا صورة جيّدة ، غير هذا ليس سوى ضغطة زر واحدة ، بعدها تُحبَس اللحظة كما هي ، بكامل عفويتها و على ما هي عليه من الهندمة و التبسّم و نظرات العيون ، كان يمكن لأحدنا أن يرفع سبّابته و الوسطى فوق رأس صاحبه ، فتُحبَس لحظة العفرتة ما بقيت الصورة ! ، و كان وجود آلة التصوير نادراً و بالصدفة ، لذلك كنا نحتفظ بصورنا في صناديق أمهاتنا ، و لذلك كلما استعدناها غمرنا الحنين ، اليوم ليس كالأمس ، صار يمكن لكل منا التقاط الصور طيلة الوقت ، ليلاً و نهاراً ، و طُرِدَت العفوية من المكان ، رُكِلَت ركلاً ، صرنا نعيد التصوير مرّة ، عشرين مرّةً ، إلى أن نحظى بما نظنه مكسباً : صورة مناسِبَة ! ، أكسبتنا التقنيّة ذلك ، لكننا لم ننتبه إلى ما أفقدتنا إيّاه : شفافية الحنين العذب إلى اللحظة الفائتة ! ، كنّا نأخذ صورة لتتحرك معنا ، صرنا نتحرّك لتأخذنا صورة ! ، صور اليوم لم تعد جديرة بصناديق الأمّهات ! ، شخصياً : أحمد الله و أشكر فضله أنني تمكنت من كتابة قصيدة " كانت الصورة جميلة " قبل هذا الوقت بكثير ، و منها :

" ..

و كان في الصورة

و هذا أجمل اللي كان في الصورة :

طِباعِكًْ

نَظْرِتِك ، و الشيطنة في داخل عيونك ،

جنونك ،

و اندفاعِكْ !

بسمتِك لمّا تطوّقني ذراعكْ

أذكر انّك

قبل ندخل هذي الصورة بلحظة

التفتِّي لي و قلتي قول " احبك "

قلت : اخاف ليا تكلَّمْت

احرِم اذني من سماعكْ !



كنتي في أحلى نفانيفِكْ

كأنّ الصبح ضيفكْ !

أو كأنِّك من كثر ما كنتي إنتي :

كنتي طيفِكْ !

.."