من غرائب أعمال الخدمات الغذائية في العاصمة

تمتاز عاصمتنا بخدمات من نوع لم يشهد غيرها مثله. قصدي خدمات توفير الأطعمة بما في ذلك المعجنات والحلويات. فقد انبثقت أفكار المستثمرين في هذا المجال إلى بعض الحيَل الاستثنائية لصرف الرقابة والمراقبين، بأن استأجروا فللاً خلفية، أو في منأى عن مطعمهم أو مقصفهم. وصاروا يحضرون وجبات (أي كلام) ويجري توزيعها على الفروع صبح مساء، (ولا من شاف ولا من دري).

بهذه الطريقة يتفادون التفتيش والتدقيق في هوياتهم العملية وعما إذا كان العامل طاهياً قديراً أو نجاراً أو عاملاً في مقاولات من نوع آخر.

صحيح ان الدوائر الصحيّة تصرّ على وجوب حصول العاملين والمطاعم على شهادة صحية سارية المفعول.. وثمة حالات ظهرت أخيراً ولاحظها الزبائن وهي أن من هم في الصفوف الأمامية، (الكاونتر) والمباشرون يحصلون - أو بعضهم - على تلك الشهادات.

لكن الصفوف الخلفية، ومن هم في منأى عن التفتيش الصحي والبلدي لا يحصلون على الشهادة ولا يهتمون، كونهم لا يظهرون في العلن.

معظم المطاعم ومحلات الحلويات تملك فيلات يجري تجهيز الطعام بداخلها.. ويستأجرون لها عمالة.. والزبون، وكذا المفتش الصحي لا يعرفان عن هذا شيئاً.

الارتفاع المفاجئ في أسعار الغذاء قد يرفع مستوى طمع أصحاب البوفيهات، والأكل الجاهز، لكون الزبون يحتاج إلى تلك الوجبة، ولذا فصاحب المطعم سيتفانى في خدمته - خدمة الزبون - وأيضاً سيتفانى في الحصول على المادة الرخيصة، وعلى اليد العاملة الرخيصة.

مثل تلك الحالات لا علاج لها سوى الحذر والانتباه من المواطن نفسه.. وأرجو أن لا يغتر الزبون بكبر اسم المطعم أو البوفيه أو حتى الفندق خمس نجوم، فالكل يغني على ليلاه.. وليلى تلك هي الحصول على عائد.. بأقل جودة.

*نقلا عن صحيفة "الرياض".

