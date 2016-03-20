ندوة حول الإسكان بالسعودية بمشاركة قيادات نسائية

يفتتح وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل في الرياض مطلع أبريل المقبل، ندوة "الإسكان في المملكة.. التحديات والحلول"، والتي ينظمها معهد الإدارة العامة، وذلك بقاعة ابن خلدون بمركز الملك سلمان للمؤتمرات بمقر المعهد بالرياض.

وقال مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي إن قطاع الإسكان من أهم القطاعات التي تحظى باهتمام ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهده الأمين وولي ولي العهد، وقد وجهت الحكومة مختلف أشكال الدعم المالي لتنمية قطاع الإسكان في المملكة وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأكد في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن تنظيم معهد الإدارة العامة لهذه الندوة يأتي استجابة للتوجيهات الرامية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها الإسكان الذي يوليه ولاة الأمر اهتماماً كبيراً، وتقدم له الدولة كل دعم، كونه قطاعاً اقتصادياً يؤدي دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة بما يضيفه من تراكم رأسمالي وما يخلقه من فرص للعمل والإنتاج، كما يمتد أثره أيضاً ليشمل الأبعاد الاجتماعية والثقافية، كونه من مستلزمات الحياة الأساسية للأفراد وعوامل استقرار الأسر، ويؤثر على تحسين حياتهم وتطور ثقافتهم وتعليمهم.

وأوضح أن الندوة تهدف إلى مناقشة واقع الإسكان في المملكة وتحديد أهم التحديات التي تواجهه والعمل على إيجاد حلول وآليات تسهم في تطويره من خلال تقديم الممارسات والأفكار والخبرات المتميزة في هذا المجال.

مشاركة القيادات النسائية

وأفاد أن معهد الإدارة العامة ولإثراء هذه الندوة، فقد أعد دراسة ميدانية تتناول "تقييم فاعلية وكفاءة برامج الإسكان في المملكة العربية السعودية"، كما ستقدم خلال الندوة أوراق عمل من وزارات، الإسكان، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والشؤون الاجتماعية، وكذلك مؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية العقارية، ومجلس الغرف السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ومصرف الإنماء، والبنك السعودي الهولندي، والجمعية التعاونية للإسكان بالرياض.

وأشار الدكتور الشعيبي إلى أن القيادات النسائية سوف تشارك في الندوة من خلال فرع المعهد النسائي، حيث سيكون هناك بث مباشر لوقائع الندوة عبر شبكة المعهد للاتصال عن بعد، كما سيكون هناك بث مباشر للندوة عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالمعهد.