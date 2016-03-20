"الغذاء والدواء" تمنع إدخال 250 ألف كغم من الأرز

رفضت الهيئة العامة للغذاء والدواء الإذن بفسح 37 إرسالية تزن 408 أطنان من المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ المملكة، منها 250 ألف كيلوغرام من الأرز.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن منع دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة كان لمخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيميائية أو الفيزيائية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات، مشيرة إلى أن الإرساليات المرفوضة تمثل 064, 0% من الإرساليات المفسوحة وعددها 45379 إرسالية تزن 637901 طن.

وتصدّر الأرز قائمة الأغذية المخالفة التي ضبطها مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنافذ خلال شهر ربيع الثاني، بواقع250000 كيلوغرام، تليها المحضرات الغذائية من اللحوم بـ71638 كيلوغراماً، ثم خضار وفواكه محضرة أو محفوظة 48332 كيلو غراماً، ثم منتجات الحليب18964 كيلو غراماً، ثم مشروبات 10140 كيلوغراماً. وبلغ وزن الأغذية التي تحمل مخالفات في بطاقاتها 358894 كيلوغراماً، والمخالفات الفيزيائية 25928 كيلوغراماً، والمخالفات الكيميائية 23634 كيلوغراماً.