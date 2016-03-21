إحباط تهريب 2 مليون حبة كبتاغون عبر "فواكة مشكلة"

نجح جمرك ميناء ضباء في إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من حبوب "الكبتاغون" المخدّرة بلغت (1,910,424) حبة، كانت مُخبأة ضمن إرساليات وردت للجمرك.

وفي التفاصيل يقول علي العطوي، مدير عام جمرك ميناء ضباء: تم ضبط تهريب هذه الكمية من خلال محاولتين، حيث وردت للجمرك أولاً إرسالية "فواكه مشكلة" محمولة داخل ثلاجة بإحدى الشاحنات القادمة، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية للشاحنة وحمولتها عُثر على كمية من حبوب "الكبتاغون" المخدّرة بلغ عددها (1,600,104) حبوب كانت مُخبأة داخل (43) "ماسورة" مثبتة بطول أرضية الثلاجة بعد تغليفها ببلاستيك ولف ورق الكربون الأزرق عليها لغرض التمويه.

وأضاف العطوي أنه في المحاولة الثانية وردت للجمرك إرسالية أخرى لفواكه مشكلة محمّلة على إحدى الشاحنات القادمة، حيث عُثر على كمية من حبوب "الكبتاغون" المخدّرة بلغت (310,320) حبة كانت مُخبأة داخل "صناديق" حديدية مصنوعة لغرض التهريب ووضعها خلف محرّك الثلاجة المُحمّلة على الشاحنة. مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات.

وبيّن مدير عام جمرك ميناء ضباء أن المهربين يسعون دائماً لانتهاج طرق جديدة لمحاولة تهريب مثل هذه الممنوعات وغيرها، إلا أن منسوبي ومنسوبات الجمارك السعودية في جميع منافذها الجمركية (البرية، الجوية والبحرية) يقفون سداً منيعاً أمام كل من تسول له نفسه محاولة الإضرار بهذه البلاد.