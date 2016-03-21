السعودية.. "الأسعد" على تويتر

تربّعت الإمارات على رأس قائمة البلدان الأكثر سعادة عربياً، واحتفلت أمس الشعوبُ العربية بيوم السعادة عبر تويتر على شبكات التواصل الاجتماعي ليعبروا عن سعادتهم ومستوى الرفاهية التي ينعمون بها في دولهم المختلفة، وتصدرت السعودية هذا الهاشتاق عبر تغريدات عديدة من شخصيات مختلفة، وهي التي احتلت المركز الثاني عربياً.

وكانت هناك دراسة دولية حول السعادة أخيراً تصدرها سكان الدنمارك كأسعد سكان الدول حول العالم.. وتلاها سكان سويسرا.

جدير بالذكر أن مفهوم السعادة لهذا اليوم أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من المعاناة بكل أشكالها .. في الوقت الذي يشهد العالم فيه حالات من الظلم والحروب المدمرة والتشرد الجماعي والفقر المدقع.