القبض على شباب تعمدوا التفحيط وإطلاق النار بالدمام

تمكّنت شرطة المنطقة الشرقية، من القبض على قائد مركبة مارس التفحيط واصطدم بسيارة أخرى متعمدا، كما تم تحديد هويتي أصحاب المركبة الأخرى وحامل السلاح الذي ظهر في مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي وهم يمارسون التفحيط في الدرباوية بالدمام.

وصرّح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، بأنه بالإشارة لما تم تداوله، مؤخرًا، بمواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو يظهر فيها مجموعة من الشبان يمارسون التفحيط بأحد المواقع بالدمام، وتعمد أحدهم صدم مركبة الآخر وتسببه في انقلابها وقيام أحد المتواجدين بحمل سلاح ناري وإطلاق النار منه، تم القبض على قائد إحدى المركبتين وتحديد هويتي قائد المركبة الأخرى وحامل السلاح، اللذين ظهرا في مقطع الفيديو، منوّها بأن العمل جارٍ على إحضارهما وبقية الأطراف وإحالتهم لجهات الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، يظهر درجة التهور التي وصل إليها الشباب في ممارسة التفحيط والاصطدام المتعمد وإطلاق النار في الدمام.

ودشن المغردون هاشتاغ ” #أوقفوا_تهور_الدرباوية “، ردًّا على الفيديو المتداول، وطالبوا من خلاله الجهات الأمنية بتشديد الرقابة وتطبيق العقوبات تجاه هؤلاء المتهورين.



