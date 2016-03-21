بالصور.. سعودية "سفيرة" للشباب في الأمم المتحدة

اختارت الأمم المتحدة شابة سعودية كسفيرة للشباب في مؤتمر تحت شعار "العالم الذي نريده 2030".

رزان العقيل قالت لـ"العربية.نت" عن مشاركتها في الولايات المتحدة الأميركية إنها طرحت في مؤتمر الأمم المتحدة موضوع طاقة التطوع في المجتمع السعودي والسبل اللازمة لتنميتها وتوظيفها ونقل تجربتها للعالم، إلى جانب طرحها لموضوع الاحتباس الحراري ومشاكله البيئية وأهمية نشر الوعي المجتمعي بتكاتف الشباب والجهات المسؤولة في المملكة.

وأكملت العقيل 250 ساعة تطوعية في السعودية و100 ساعة بخدمة المجتمع في الولايات المتحدة حتى تم اختيارها في الأمم المتحدة لمناقشة 150 قضية عالمية و17 هدفا للطاقة المستدامة.

وقالت العقيل: "هدفي الآن هو إقامة شراكات بين الأمم المتحدة والشركات والجمعيات والمدارس في المملكة، لاختبار مدى فعالية ونجاح النتائج التي تم الوصول إليها في المؤتمر، فهذه الجهود التي نبذلها من شباب اليوم موجهة إلى شباب المستقبل".

في سيّاق متصل، اختارت الأمم المتحدة الدكتورة حياة سندي كقائدة من أصل 10 قادة حول العالم، لتطبيق الأهداف التي تسمو لها الأمم المتحدة كإنهاء الفقر والجوع، وإتاحة التعليم للجميع، والمساواة بين الرجل والمرأة، وكذا السيطرة على الاحتباس الحراري.