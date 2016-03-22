السعودية تدعو مواطنيها لتأجيل سفرهم إلى بلجيكا

طالبت وزارة الخارجية السعودية المواطنين الراغبين بالسفر إلى بلجيكا تأجيل سفرهم نظرا لما تعرض له مطار بروكسل من هجوم ولإقفال الحركة فيه.

وقالت الوزارة في تغريدة على "تويتر": "نرجو تأجيل موعد السفر ليوم آخر، والتواصل على الرقم ٠٠٣٢٤٧٤٧٤٠٠٠٠".

وأضافت الوزارة، نظراً للأحداث الراهنة التي تشهدها بروكسل وحرصاً على سلامتكم نرجو توخي الحيطة والحذر ومتابعة التنبيهات الصادرة من السفارة.

من جهتها، دعت سفارة السعودية في بلجيكا المواطنين إلى تجنب الأماكن العامة والمزدحمة، وعدم الدخول في جدال مع أشخاص آخرين، مشيرة إلى ضرورة التواصل مع السفارة لأي طارئ.

لا إصابات بين المواطنين السعوديين بتفجيري بلجيكا

كما قال سفير السعودية في بلجيكا، عبدالرحمن الأحمد: :"المعلومات المتوافرة لدينا تدل على أن جميع مواطنينا في بروكسل لم يصابوا بأذى"، لافتاً إلى انتظار البيان الرسمي من الحكومة البلجيكية لجنسيات قتلى تفجيرات بروكسل.

وأفادت وكالة الأنباء البلجيكية بمقتل 21 شخصاً وإصابة 35 آخرين في تفجيرين وقعا في مطار بروكسل، صباح الثلاثاء.

وأكد المدعي العام البلجيكي أن أحد تفجيرات بروكسل كان هجوماً انتحارياً.