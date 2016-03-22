الشك في «عقيدة» أوباما

من يقرأ أفكار أوباما أو «عقيدته» doctrine، التي بثها الصحافي جيفري غولدبيرغ في مقال طويل جدًا في مجلة «أتلانتك» الأميركية، يظن من توصيفات الرئيس وحدة مفرداته أنها أحد تسريبات «ويكيليكس» وليست كلامًا منسوبًا إلى رئيس ما برح يداوم في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، فكلامه فعلاً منزوع الدسم الدبلوماسي، لا يعرف المجاملة ولا يعترف بالمداراة. لاحظ ما قاله عن إردوغان رئيس دولة حليفة وعضو في حلف الأطلسي (فاشل وسلطوي ومتقاعس)، لك أن تتخيل الظلام المعتم الذي سيلقيه كلامه الصادم على زيارته المرتقبة للسعودية التي عجز أن يصفها بالصديق عندما سأله الصحافي الأميركي إن كان يعتبر السعودية صديقًا، فقال: «الموضوع معقد»!! أو حين وصف السعودية التي ألقت بثقلها العسكري والفكري في محاربة الإرهاب وأبلت بلاء حسنًا، فقال بتلميحة واضحة قاسية إن حلفاءها في المنطقة سعروا حربًا إرهابية ضد أميركا (ولكن أوباما تساءل أيضًا، وأحيانا بنوع من القسوة، عن الدور الذي يقوم به حلفاء أميركا السنة في تسعير نيران الإرهاب ضد أميركا)!!

الذي فاجأ المراقبين هو فقط لغة أوباما العارية من لباس الدبلوماسية، أما الأفكار فلا جديد فيها ونحن نرى واقع السياسة الأميركية المتضاد مع مصالح من تسميهم الدول الحليفة في المنطقة، كسياستها اللامبالية في سوريا، وتحالفها القديم المتجدد مع إيران أو ما سماه أوباما «الحلف الأميركي الفارسي التاريخي»، وهو ما حدا بالسعودية أن تأخذ زمام المبادرة بإقامة تحالفين مهمين للحد من التغلغل الإيراني في المنطقة ومحاربة الإرهاب في معاقله بسوريا والعراق.

ومع أن بعض الذين حللوا أفكار أوباما الأخيرة وصفوها بالعمق وأنها أعدت بعناية، إلا أن بعضها يتسم بالسطحية. لاحظوا هنا حين ربط الحجاب في إندونيسيا بالانغلاق والانتماء إلى إسلام راديكالي ذي تفسير متشدد، مبديًا حسرته عن فترة مرت على النساء الإندونيسيات.. فترة من التسامح كن فيها لا يلبسن الحجاب، وكأن الحاجز بين التسامح والتشدد قطعة قماش تغطي شعر امرأة محافظة.. لغة يميني متطرف وليست لغة رئيس ينتسب إلى الحزب الديمقراطي الذي من أبجديات سياساته مناصرة الحريات حتى للشاذين، بل والسيد أوباما يعرف أن مئات السيدات الأميركيات المحجبات ساهمن ويساهمن في التنمية والتطوير.

ينسبون إلى الرئيس المعزول حسني مبارك أنه قال «المتغطي بأميركا عريان»، وهذا صحيح لكنه لم يكتشف هذه الحقيقة إلا متأخرا حين عرته أميركا، ولم يأخذ العبرة من شاه إيران الذي لم تكتفِ أميركا بتعريته، بل رفضت حتى استقباله، وهو الذي كان يحظى بلقب شرطي أميركا في المنطقة، هذه التحولات السريعة في سياسة أميركا موجودة في سياسات كل الدول الكبيرة والمؤثرة، فسفينة هذه الدول تسيّرها رياح المصالح العاتية لا نسائم الأخلاقيات الرقيقة، وهذا يتطلب من الدول المعنية مراجعة استراتيجياتها والاعتماد على الذات وبناء تحالفات قوية بديلة تفرض نفسها واحترامها كما تفعل كل الأمم القوية، والذي فعلته السعودية مؤخرًا خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، متمنين لأوباما أن يرجع إلى «العقيدة» الصحيحة.

* نقلا عن "الشرق الأوسط"