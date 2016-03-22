بالصور.. إطلاق أول نادٍ للمكفوفين في السعودية

أطلقت جمعية المكفوفين الخيرية "رؤية" بالتعاون مع نادي روافد، أول نادٍ للالقاء والخطابة للمكفوفين في السعودية "توستماسترز". وقد تسلم المدير التنفيذي لـ"رؤية"، ياسر راجح، رئاسة النادي الجديد، ليكون بذلك أول رئيس نادي توستماسترز كفيف في العالم.

وقال راجح إن "هذه الخطوة تعد إضافة للمسؤوليات الملقاة على عاتق الجمعية، حيث تهدف رؤية إلى الوصول للعالمية والتميز في برامجها المطروحة"، منوهاً بأن جميع رسوم عضويات المكفوفين في النادي ستتكفل بها الجمعية، وأن الترتيبات جارية لافتتاح نادي توستماسترز لقسمي النساء والأطفال خلال الأيام القادمة.

كما لفت إلى أن "النادي يهدف إلى إعداد المكفوفين في مجال الإلقاء والخطابة وإدارة الورش بطريقة احترافية للاستفادة منها في حياتهم الاجتماعية والمهنية، ولا نغفل دور المجتمع في دعم الجمعية في تحقيق أهدافها والنهوض بها لتحقيق درجات الرضا المقدم لهذه الفئة الغالية من المجتمع، ألا وهي فئة المكفوفين".

يذكر أن منظمة التوستماسترز العالمية والمعروفة باختصار "توستماسترز" مؤسسة غير ربحية تعليمية تنظم أندية حول العالم لمساعدة الناس في التواصل والتحدث أمام الجمهور وتعليمهم مهارات القادة. وقد تأسست المؤسسة عام 1932.