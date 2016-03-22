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خادم الحرمين يتسلم دكتوراه فخرية من جامعة الملك سعود

المصدر: العربية.نت
الملك سلمان يتسلم الدكتوراه الفخرية من جامعة الملك سعود
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تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شهادة الدكتوراه الفخرية في الدراسات التاريخية والحضارية الممنوحة له من جامعة الملك سعود، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية.

جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان، اليوم الثلاثاء، وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ومدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، ووكلاء الجامعة، والمشرف على مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، وعميد كلية الآداب، وعدد من مسؤولي الجامعة.

وقد أعرب الملك سلمان عن شكره للجامعة ومنسوبيها على جهودهم في خدمة وتعليم أبناء وبنات الوطن، والاهتمام بالجوانب البحثية والعلمية.

كلمات دالّة

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