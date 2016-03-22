بالصور... 4 آلاف سلة غذائية تصل تعز

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 4 آلاف سلة غذائية في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز اليمنية بواسطة ائتلاف الإغاثة الإنسانية وشركائه من الجمعيات والمؤسسات بالمحافظة، وفق وكالة الأنباء السعودية، "واس".

وجرى توزيع هذه السلال على قرى هجر، والضباب، وبرداد، والموادم، والجرن، وسيعه، والمعقاب، وذي البرح، والعارضي، والنجادي، وتباشعه، والعدنه، ومرعية الذراع، إضافة إلى الحازة التابعة لمديرية صبر الموادم، ضمن مشروع توزيع 100 ألف سلة غذائية مقدمة من المركز للمتضررين في تعز.

ويعد هذا المشروع أحد أهم المشروعات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمتضررين في المحافظة. وينتظر توزيع بقية السلال الغذائية المخصصة لبقية مديريات محافظة تعز في الأيام القادمة.