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بالفيديو... فلبينية تغني ترنيمة "وداع" للسعودية

المصدر: العربية نت - الرياض
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأغنية أدتها فتاة "فلبينية" تشيد خلالها بالمملكة العربية السعودية التي قضت فيها 20 عاماً.

وقالت الفلبينية في بداية مقطع الأغنية التي أسمتها "ترنيمة وداع": "إشادة حب وامتنان للمملكة العربية السعودية وشعبها، وقالت إنها أغنية حب وامتنان من الفلبين في الخارج إلى المملكة، هذا المكان هو البيت الثاني لملايين المغتربين من العالم".

وأضافت: "في البداية اشتقت لوطني الفلبين معتقدة أن الوطن هو الوطن، لكن مع مرور الأعوام عرفت حقيقة الوطن البعيد عن الوطن، شكراً جزيلاً مملكتي".

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