تأخر بدء الدوام والسهر.. واقتراح لتوقيتين جديدين

لا أعرف بالدقة متى حدث التغير السلبي في بداية وقت أعمال من يسعون لكسب الرزق في مجتمعنا، إذ كان البدء مرتبطاً بفترة يسيرة جداً تعقب صلاة الفجر، وهذا ما اعتاد عليه الناس لقرون، فهل الأمر مقترن بالمدنية الحديثة، وما جاءت به من إجراءات إدارية وتنظيمات وظيفية قلبت تلك العادة المحمودة رأساً على عقب، وأفضت بها إلى ذلك التوقيت الجديد، الذي غير في بنية العمل المعتادة بشكل جذري وسلبي؟!.

إلى ما قبل قرن من الزمان، كان مجتمعنا يعج بالعاملين من أهل المهن الذين تضج بهم الطرقات والأماكن حين يتوجهون إلى أعمالهم باكراً وقبل شروق الشمس، فالفلاحون في حقولهم، والبناؤون في مواقعهم، والتجار في أسواقهم، والصناع في دكاكينهم، والرعاة في مراعيهم، جميعهم يبدؤون أعمالهم بعد أن يصلوا الفجر في جماعة، ثم يرجعون لبيوتهم الطينية؛ لتناول ما تيسر من قليل الطعام الذي غالباً يكون من التمر واللبن أو القهوة ثم ييممون وجوههم إلى أعمالهم، حتى قال أحد الشعراء يصف تلك الفترة الباكرة الجميلة

إذا أصبحت وأنت على الشغل غير ناوي *** ما ظنتي عيالك على الزاد يلفون

والمقصود هنا أن الشاعر يقول لأولئك العاطلين، إنهم حين يصبحون ولا تكون لديهم النية في العمل وكسب الرزق؛ فمن المستحيل أن يجتمع أهل هؤلاء الكسالى على الزاد والطعام وسط النهار أو أول الليل، ففاقد الشيء لا يعطيه، ومضمون هذا البيت الشعري الشعبي، هو أن الشاعر يستحث ضمناً الرجل الذي يستطيع العمل أن يصبح كغيره ويبكر في الخروج؛ ليكسب رزقه ورزق عياله، ولا يطاوع نفسه الأمارة بالسوء على النوم والكسل والدعة، فالسماء لا تمطر ذهباً ولا فضة.

وفي الأثر بيّن المصطفى عليه الصلاة والسلام، أنه بورك لهذه الأمة في بكورها، حيث توزع الأرزاق وتقسم، وقد كانت العرب تعيب على من ينام إلى أن تشرق الشمس، وترتفع في كبد السماء، إذ كانوا يسمونه (نؤوم الضحى) وهو الذي لا يرتجى منه خير ولا ينتظر منه كسب.

ولعل تحديد بدء الدوام والدراسة منذ عقود من الزمن، بعد الإشراق بساعتين أو ثلاث؛ سبب الكثير من المظاهر السلبية في مجتمعنا من أهمها: أن ذلك التوقيت المتأخر يتعارض مع طبيعة بلادنا المناخية، التعود على السهر إلى ساعات الصباح الأولى وما يتبعها من تفويت صلاة الفجر في وقتها، افتتاح الأسواق والمجمعات أبوابها إلى وقت متأخر ليلاً، تأخر المناسبات الاجتماعية وخاصة حفلات الزواج إلى وقت متأخر جداً، وما يتبع ذلك من الظواهر السيئة صحياً وبيئياً وأمنياً التي تحدث نتيجة السهر ونتيجتها ضعف أو انعدام الإنتاج؛ بسبب ذلك الهتك والتدمير لساعاتنا البيولوجية، وكل ذلك -للأسف الشديد- غيض من فيض من الآثار غير المرغوبة.

ماذا لو أعدنا ساعتنا البيولوجية لطبيعتها الأزلية؟!، وماذا لو عدنا لتراثنا الرائع المتعلق ببداية الأعمال مبكراً وانطلاق قوافل العمال إلى أعمالهم زرافات ووحدانا؟

أعتقد أننا سنجني من الفوائد والمكاسب ما لا يعد ولا يحصى.

الرأي: أن نعود إلى سابق عهدنا في بدايات الأشغال والأعمال.. واقترح التقسيم المناطقي في توقيت بدء الدوام إلى ثلاثة أقسام، شرقاً ووسطاً وغرباً، وتلحق المناطق الأخرى في التوقيت بحسب الموقع المكاني والزماني، كأن تدمج المناطق الشمالية مع الوسطى، والمناطق الجنوبية مع الغربية، وأن تكون بداية الدوام مع بداية الإشراق، حسب تقويم أم القرى، وأن يحدد لذلك لانتظام بداية الدوام توقيتان توقيت صيفي وتوقيت شتوي، بحيث يناهز هذان التوقيتان وقت الشروق ويقاربانه، وأن تكون نهاية الدوام مرتبطة بأذان الظهر، ولا يتجاوزه بأي حال، إلا لبعض الأعمال التي تتطلب تجاوز ذلك أو لبعض الوظائف التي بطبيعتها تتطلب الدوام بطريقة الورديات و(الزامات).

أؤكد أنه بالبداية المبكرة لوقت الدوام سنجني فوائد لا حصر لها، وأهمها: أنه سيكون في يد كل منا ممحاة ذات جودة عالية، نمحو بها المظاهر السلبية التي نعيشها، ونتجت بسبب تأخير وقت بدء الدوام.

* نقلا عن "اليوم"