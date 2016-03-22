هل حقاً.. إيران تريد الاستقرار للمنطقة؟

لا أظن أن المملكة ضد تسوية خلافات هذه الامة مع إيران.. بل على العكس من ذلك.. فإن المملكة وفي كل حقب التاريخ كانت ولا تزال وستظل تنشد السلام.. والامن.. والاستقرار.. ليس فقط في منطقتنا الخليجية والعربية.. وانما في هذا العالم بأسره..

•• أقول هذا الكلام كمواطن.. واقوله كمراقب.. لان هذه البلاد ظلت طوال تاريخها المديد تنأى بنفسها عن كل ما يعكر صفو الدول والمجتمعات.. بل وتقدم الكثير من العون والمساهمات وعلى كل المستويات.. المادية.. والسياسية.. والدبلوماسية لإطفاء الكثير من الحرائق المشتعلة في أي مكان من هذا العالم..

•• كما أنها تقدم الكثير من التضحيات وتتحمل الكثير والكثير من الأعباء في سبيل تحقيق الاستقرار.. والرخاء في هذا العالم.. تجنباً للانهيارات الاقتصادية الضخمة ايضاً..

•• وما تردد خلال الأيام القليلة الماضية عبر بعض وسائط ووسائل الإعلام المجبولة على التشويش والاختلاق بأن المملكة بدت غير متحمسة.. أو راغبة في التجاوب مع تلك الوساطة.. إنما يأتي في إطار الاجتهادات غير الموفقة.. لأنها تريد القول ان هذه البلاد لا تبحث عن السلام.. ولا ترغب في عودة الاستقرار إلى المنطقة.. كما انها تريد ان تُعطي الانطباع بان ايران دولة سلام ووئام ومحبة..

•• وانا شخصياً.. وكمواطن.. أتمنى ان تكون ايران كذلك.. وذلك بترجمة الكثير من الأقوال والتصريحات الى افعال ملموسة وحقيقية.. بدءا بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.. وانتهاء برفع يدها عن سورية.. ولبنان.. والعراق.. واليمن.. وليبيا.. وغيرها كثير..

•• ولعل الفرصة مواتية الآن أكثر من أي وقت مضى لتقديم أدلة ملموسة على تبني ايران سياسة ايجابية وجديدة وذلك بالانسحاب الكامل والشامل من سورية.. ودفع جهود السلام الراهنة نحو تنفيذ قرار جنيف/1.. وتمكين السوريين من العمل – تحت مظلة الأمم المتحدة – على إنجاح الجهود الرامية إلى الشروع في العملية الانتقالية الكاملة والشاملة ودون أي دور للأسد فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة..

•• اذا حدث هذا التطور.. فإنه سيدل - لأول مرة – على حسن نوايا ايران.. ورغبتها في رفع الوصاية عن الدول والشعوب الأخرى والتوقف عن المضي في اجندة نشر ثقافة ولاية الفقيه.. وترك شعوب المنطقة تتعايش مع بعضها البعض كما كانت طوال مئات السنين..

•• وعندها.. فإن المملكة سوف تكون اول من يمد يده لطهران ويكتب معها بالتعاون مع كل الاشقاء في العالمين العربي والاسلامي.. وكل الاصدقاء في هذا العالم.. بداية تاريخ جديد لعلاقات بناءة تقوم على الأخوة.. وحسن الجوار.. والتعاون في جميع المجالات..

•• ولذلك.. فإن الامر ليس أمر وساطة.. بقدر ما هو أمل ورجاء في ان تُدرك ايران.. ان سياساتها الحالية لم.. ولن تخدم لا مصالحها ولا مصالحنا في منطقة تستحق من الجميع عملاً جاداً واميناً للخروج بها من الأزمات.. وتوظيف كافة امكاناتها لإسعاد شعوبها.. وتأمين سلامة أوطانها.. وليس العكس..

•• وكما قلت في البداية..

•• فإن الخيار الامثل والمتاح امام ايران وأمامنا هو إحداث تغيير نوعي في فكر ايران ومنهجها السياسي.. وفي نظرتها الى العرب والعروبة.. والى الاحتكام الى نصوص الكتاب والسنة التي تجمع وتوحد الأمة ولا تمزقها.. وتُقطِّع أوصالها كما يحدث الآن.

* ضمير مستتر:

•• الأقوياء هم الذين يحققون لأنفسهم ولشعوبهم الأمان.. ووفرة العيش.. والطمأنينة إلى المستقبل وليس العكس.

* نقلا عن "الرياض"