السعودية.. أول اجتماع لـ"التحالف الإسلامي" خلال أيام

صرح الناطق الرسمي باسم التحالف الإسلامي المشترك العميد ركن، أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع لصحيفة الرياض، أنه من المقرر أن تستضيف المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة أول اجتماع للتحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب.

وقال عسيري إن التحالف يعمل على أربعة محاور رئيسية، وهي فكرية ومالية وعسكرية وإعلامية. فيما نفى أن تكون هناك أي علاقة بين مناورات رعد الشمال وقوى التحالف، موضحاً أن تمرينات رعد الشمال كان تمريناً أساسياً لدول مجلس التعاون، ولم تكن تمريناً لقوات التحالف.

وكان ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن في ديسمبر الماضي، عن تشكيل تحالف إسلامي عسكري لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أنه سيتم تأسيس مركز عمليات مشتركة لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب في مدينة الرياض.

ويضم التحالف 34 دولة بقيادة المملكة العربية السعودية، منها 17 دولة عربية.