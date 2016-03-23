السعودية.. القبض على سارقي محل الحلويات بالرياض

أعلن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض القبض على سارقي محل الحلويات في الرياض الذي تم تداوله مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق الإعلامي في بيان الأربعاء: "بالإشارة لما تم تداوله مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يظهر فيه تعرض محل لبيع الحلويات في مدينة الرياض لعملية سطو مسلح نفذها ثلاثة شبان مقنعين يحملون أسلحة بيضاء قاموا باقتلاع جهاز المحاسبة أثناء وجود أحد العاملين بالمحل ولاذوا بالفرار".

وتابع: "باشرت الجهات الأمنية المختصة مهامها في الموقع واتخذت كافة الإجراءات المطلوبة في حينه. وتمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من تحديد هوية الجناة خلال 24 ساعة والقبض عليهم وهم ثلاثة أشخاص، من القبائل النازحة، وآخر من الجنسية السعودية جميعهم في العقد الثاني من العمر".

ونوه الناطق الإعلامي بأن الجهات الأمنية ضبطت بحوزتهم الأدوات والأقنعة التي استخدموها في جريمتهم، كما أقروا بارتكابهم جرائم مماثلة في أربعة محلات تجارية بنفس الأسلوب، وتم ضبط السيارة التي يستقلونها، وتبين أنها مسروقة ومبلغ عنها لدى مركز شرطة المنا. وقد تم إيقافهم وإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.