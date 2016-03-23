السعودية تدين هجمات بروكسل وتدعو للتكاتف ضد الإرهاب

عزّى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد السعوديان، ملك بلجيكا في ضحايا تفجيرات بروكسل.

وقال الملك سلمان إن المملكة تستنكر هذه الأعمال الإجرامية، وتشارك الشعب البلجيكي ألم هذا المصاب.

ودعا الملك سلمان في برقية تعزية إلى تكاتف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.

ومن جانبه، شدد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، على أن الأعمال الإرهابية ستزيد من الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب حتى اقتلاعه من جذوره.

هذا وأدانت هيئة كبار العلماء في السعودية التفجيرات الإرهابية، مستنكرة وقوعها في أي مكان في العالم.

وأدانت دول عربية عدة هجمات بروكسل، وأعلنت تضامنها الكامل وحرصها على محاربة الإرهاب.

كما أدانته منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ورابطة العالم من جامعة الدول العربية، ورابطة العالم الإسلامي.