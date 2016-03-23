المديرون على مذاهب وزرائهم !

لا عجب أن يصرح مدير مياه منطقة عسير بأن التعرفة الجديدة للمياه لا تثقل كاهل المواطن إذا كان رئيسه وزير المياه يصرح بأن قيمة فاتورة الماء بالتعرفة الجديدة أقل من نصف فاتورة أحد أفراد الأسرة !

طبعا تستطيع أن تقنع «نيوتن» بأن التفاحة تسقط إلى الأعلى، لكنك لن تستطيع أن تقنع العزيز أبو خالد وزير المياه بأنه على خطأ، فهو من النوع الذي يستطيع مجادلتك حتى الصباح دون أن يتزحزح قيد أنملة عن رأيه، لذلك حتى لو قلت لمعاليه أن نصف قيمة أغلى باقة لدى شركة الاتصالات (٢٠٠ ريال) أقل من نصف فاتورة المياه التي تلقيتها هذا الشهر فلن يغير ذلك من الأمر شيئا !

مشكلة بعض المسؤولين أنه منفصل تماما عن واقع المجتمع، لذلك يشعرك بأنه يعيش في كوكب آخر أو في عالم مواز مختلف، فهل يعقل أن يجهل المسؤولون في وزارة المياه حقيقة الزيادة الكبيرة التي أحدثتها التعرفة الجديدة للمياه على الفواتير، وإذا كنت أنا ومعاليه وسعادة مدير فرعه بمنطقة عسير قادرين على تحمل فارق الزيادة فهل جميع المواطنين قادرون على تحمل هذه الزيادة ؟!

ثم ما هي خيارات الترشيد المتاحة ما دمت لم توفر للمشترك شريحة منخفضة تحفزه على الترشيد ؟!

أذكر معاليه بأن المياه ليست رفاهية يمكن الاستغناء عنها، وليست شريحة جوال يمكن إطفاؤها !

*نقلا عن صحيفة "عكاظ".