بالصور.. معرض "الفهد .. روح القيادة" يصل الشرقية

زار اليوم الثلاثاء، أكثر من 700 طالب من مختلف مدارس المنطقة الشرقية، معرض وتاريخ الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز، كما زار 40 طالباً من جامعة الدمام المعرض المصاحب للفعاليات، للتعرف على الصفات القيادية المعروضة لشخصية الملك الراحل.

واستمع الطلاب خلال جولتهم في المعرض إلى شرح تفصيلي عما يحتويه المعرض من مقتنيات خاصة للملك الراحل، والتعرف عن قرب إلى الشخصية القيادية والأوسمة والأوشحة التي تقلدها ووثائق رسمية ومخطوطات عدة وأفلام وثائقية.

كما شاهد الطلاب الأفلام التعريفية عن الأدوار التي كان يقوم بها الملك الراحل، والتعرف عن قرب على دوره القيادي في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.