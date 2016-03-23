عسيري لـ"العربية.نت": استهداف التحالف القاعدة.. وارد

صرح العميد ركن أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف العربية المستشار العسكري في مكتب وزير الدفاع السعودي، في حديث مع "العربية.نت" أن استهداف تنظيم القاعدة في اليمن من قبل قوات التحالف العربي يعد أمرا واردا.

وقال: "ضربات التحالف في اليمن، وكما أعلنت عن أهدافها منذ البداية، ستقوم باستهداف كل من يهدد الحكومة الشرعية اليمنية وأمن المواطن اليمني، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي أن العناصر التي تدعي انتماءها إلى تنظيم القاعدة تتبع المخلوع علي صالح والميليشيات الحوثية وبالتالي فإن "استهدافها أمر وارد".

وأكد على دفع علي صالح وجماعة الحوثي بمن يدعون انتماءهم لتنظيم القاعدة باليمن لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وقال عسيري: "يسعى المخلوع علي صالح والميليشيات الحوثية إلى استخدام ورقة العناصر الإرهابية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية بهدف إفساد الوضع باليمن وإعطاء انطباع أن الحكومة اليمنية الشرعية غير قادرة على فرض الأمن والاستقرار في المناطق المحررة".

وكان قد قُتل 40 عنصراً على الأقل من تنظيم القاعدة في قصف أميركي استهدف معسكرا للتنظيم الإرهابي في جنوب اليمن غرب مدينة المكلا أمس الثلاثاء.

وفي وقت سابق اليوم، كانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أعلنت أن الجيش الأميركي شنّ ضربة جوية يوم الثلاثاء على معسكر تدريب لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وهو فرع تنظيم القاعدة في اليمن، ما أسفر عن مقتل "عشرات المقاتلين".

وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت في وقت سابق ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح بتسليم مناطق ومحافظات بأكملها لـ"أنصار الشريعة"، بالإضافة إلى معسكرات ومراكز للشرطة بهدف اللعب بورقة الإرهاب والجماعات المتطرفة جراء الهزائم التي تتلقاها قواته وميليشيات الحوثي على الأرض في كافة المدن والمحافظات اليمنية.