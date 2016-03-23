لماذا يصاب السعوديون بـ"الأرق"؟

كشف استشاري أمراض الصدرية واضطرابات نوم عن دراسة عالمية شملت 21 ألف شخص في السعودية يعانون من الأرق المزمن تمت متابعتهم على مدار أربع سنوات، حيث تبين أنهم معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالجلطة الدماغية.

وأوضح الدكتور أيمن بدر كريّم، استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم والمشرف على مركز تشخيص وعلاج اضطرابات النوم في مستشفى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية لـ"العربية.نت" أن مخاطر "الأرق المزمن" تجاوزت مراحل تعكير المزاج وارتفاع ضغط الدم والإصابة بالسكري إلى احتمالية خطر الإصابة بالجلطات الدماغية، لافتاً إلى أن "الأرق المزمن" يطلق على الحالات المرضية التي لا تتمكن من النوم لفترات متواصلة تبدأ من ثلاثة أسابيع إلى أكثر.

وأشار الدكتور كريم إلى أن أصناف الأرق تتمثل في ثلاثة أقسام، وهي صعوبة البدء في النوم، أو الاستيقاظ المتكرر أثناء النوم وصعوبة الرجوع إليه، والاستيقاظ المبكر.

ونوه الدكتور كريم بأن الإنسان البالغ يحتاج إلى 8 ساعات نوم يومياً لكي يستطيع القيام بجميع وظائفه الحيوية على أكمل وجه، حيث يساعده النوم في إعادة شحن الطاقة، والمساعدة على النمو الجسدي والعقلي، وصيانة أعضاء الجسم لضمان قوة التركيز والنشاط، مبيناً أن هذه الساعات تزيد حتى 16 ساعة بالنسبة للأطفال، حيث ثبت علمياً أن النوم الجيد يساعد الأطفال في تدعيم الذاكرة وحفظ المعلومات والتفوق الدراسي، والكلام للدكتور كريم.

وأوضح الدكتور كريم أن هناك فرقاً كبيراً بين "الأرق" المزمن و"الحرمان" المزمن، حيث يعرف الأول على أنه عدم القدرة على النوم مع وجود الرغبة. أما الثاني فهو حرمان قهري للنوم بشكلٍ اختياري لأسباب مختلفة كالسهر مثلاً، مبينا أن الحرمان يعد أحد الاضطرابات السلوكية الاجتماعية المنتشرة، نتيجة تأخر أوقات النوم والارتباطات الاجتماعية ومتابعة وسائل الترفيه وغيرها.

أسباب نفسية وجسدية؟

وحول أبرز أسباب أمراض "الأرق"، قال الدكتور كريم: "إن الاضطرابات النفسية تعد أحد أهم المسببات الأرق، تليها الأسباب العضوية، مثل آلام الظهر والمفاصل والبطن أو الصداع والحرارة".

وأضاف الدكتور كريم أن العلاج في هذه الحالة يكون في علاج المرض الأساسي، مشيراً إلى أن الاضطرابات التنفسية قد تكون أيضاً من أسباب الأرق، كالشخير وتوقف التنفس أثناء النوم ومتلازمة حركة الساقين، فضلاً عن أسباب سلوكية كتناول المنبهات والوجبات الثقيلة قبل النوم.

وعن فرص العلاج والوقاية من أمراض الأرق، نصح الدكتور كريم المصابين بالأرق المزمن بالتوجه إلى طبيب مختص وهو المؤهل للقيام بتقديم العلاج السلوكي المعرفي لمعرفة نمط وطريقة حياة المريض والسلوكيات التي يتبعها قبل النوم، ومن ثم صرف الدواء اللازم.

ونصح الدكتور كريم الجميع بالوقاية من أمراض الأرق من خلال اتباع العادات الصحية واعتبار النوم واحداً من أهم الأولويات في الحياة الاجتماعية، فمن تمام العافية أن يأخذ الإنسان كل ما يحتاجه من الراحة البدنية بالنوم أثناء الليل.

وكانت دراسة كشفها مركز طب وبحوث النوم بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، قالت إن أكثر من نصف مرضى شرايين القلب في السعودية يعانون من "خناق النوم". وبمناسبة "اليوم العالمي للنوم" الذي صادف 18 مارس الجاري، نظم المركز حدثاً توعوياً عن اضطرابات النوم، بهدف التوعية باضطرابات النوم مع التأكيد على أهمية النوم للصحة العامة وتأثير نقصه على الحياة اليومية للإنسان، ما يؤثر على كافة جوانب الحياة الأخرى. وذكر المركز أن نحو 37% من الأفراد في المجتمعات المتقدمة يعانون الحرمان المزمن من عدد ساعات النوم المطلوبة خلال الليل، نتيجة الأرق المزمن واضطرابات الساعة البيولوجية وغيرها.

يذكر أن "متلازمة تململ الساقين"، وهي أحد أسباب الأرق المزمن، تصيب "8.4%" من السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة.