نسبة الإنجاز في مترو الرياض وصلت إلى 30%

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة، ورئيس اللجنة العليا للإشراف على مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، أن نسبة الإنجاز في مشروع "مترو الرياض" وصلت إلى 30%، وأشار إلى أن اللجنة ناقشت نتائج تأهيل مشغلي القطار، مؤكداً أنه سيجري الفحص الدقيق للعطاءات التي ستقدم قبل اعتمادها.

وبين أن القائمين على مشروع قطار الرياض تجاوزوا النظر في مراحله التأسيسية إلى بحث مرحلة التشغيل والصيانة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض في حي السفارات.

وثمن الأمير بندر دعم سكان مدينة الرياض للمشروع وتحملهم لبعض الصعوبات الناتجة عن أعمال التأسيس، مبيناً أن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض ينفَّذ لراحة السكان والزائرين في تنقلاتهم داخل المدينة، مؤكداً في الوقت ذاته أن المشروع سيوفر فرصاً وظيفية للكفاءات الوطنية بعد أن جرى بحث سبل توطين وسعودة قطاع النقل في العاصمة.

وتناول الاجتماع سير العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض - القطار والحافلات، حيث يجري العمل حالياً في أكثر من 184 موقعاً على امتداد مسارات شبكتي القطارات والحافلات في مختلف أرجاء المدينة.

ووافق الاجتماع على طرح عقود تشغيل وصيانة المشروع على الائتلافات والشركات المؤهلة، التي ينقسم نطاق أعمالها إلى أربعة مهام رئيسية هي أعمال التجهيز قبل البدء بالتشغيل الفعلي، وتشغيل القطارات وإدارة المحطات وخدمة الركاب، وصيانة أنظمة القطارات والتحكم، وصيانة المنشآت وإدارة المرافق.