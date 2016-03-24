الجوهرة.. تشهد ملحمة وطنية الليلة

•• نحن بحاجة إلى توسيع دوائر الالتفاف حول الوطن.. وتنويع قنواتها.. لأن الوطن بحاجة ماسة إلينا جميعاً.. إلى الجنود الأبطال الذين يدافعون عن ترابه الطاهر.. وإلى الدعاة المتنورين الذين يحمون شبابنا من الانزلاق وراء دعاوى باطلة تقدم الإسلام بصورة وحشية وظالمة ومنافية لثوابته.. أصولا وفروعاً.. وإلى المثقفين الانقياء في ضمائرهم.. ونضج تجاربهم.. ووعيهم الكامل لموجبات الوطنية.. ومحدداتها..

•• كما أننا بحاجة إلى الرياضيين الذين يستميتون في الدفاع عن علم الوطن ورفعه في كل المحافل والمناسبات.. وكذلك نحن بحاجة إلى الاثرياء وميسوري الحال لتقديم الكثير لهذا الوطن الذي انعم الله بخيراته عليهم.. وجاء الوقت الذي يضعون تلك الثروات في خدمته وتطوير أوجه الحياة للفقراء والمحتاجين فيه.. بل وكل مواطن يعيش على أديمه ويحتاج إلى عونهم ووقوفهم إلى جانبه.. وتهيئة أسباب العمل الكريم له..

•• كل هؤلاء وغيرهم.. مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالعمل على رفعة شأن هذا الوطن الغالي.. لأن الوقت وقت تضحية.. ووقت تفانٍ.. ووقت عمل مضنٍ.. لمواجهة الأخطار التي تواجهنا من كل صوب وبأكثر من صورة..

•• فنحن لا نحارب الإرهاب في كل مكان.. فقط.. ولا نقف امام طموحات إيران المتزايدة في اليمن.. وسورية.. ولبنان.. والعراق وسواها فحسب.. وانما نحن نحارب على أكثر من جبهة.. وضد أكثر من عدو.. وفي مقدمة هؤلاء تجار المخدرات وحربها التي تُشن علينا بصورة مدمرة.. وخطيرة.. وغير مسبوقة..

•• وفي الوقت الذي نحن مطالبون بعملية استنفار واسعة وعلى كل المستويات لمواجهة تلك الأخطار والتحديات.. فإننا مطالبون أيضاً بان نعمل على إعلاء شأن وطننا في كل مجال يتطلب منا الوقوف لدعمه.. وتشجيع من يمثلوننا في كل موقع ومكان من هذا العالم..

•• فمثلاً.. يواجه منتخبنا لكرة القدم الليلة المنتخب الماليزي في مباراة الإياب ضمن تصفيات كأس آسيا الحالية.. على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.. وهي مباراة مهمة تسبق لقاءً ثانياً الأسبوع القادم مع منتخب دولة الامارات العربية الشقيقة في أبو ظبي.. تمهيداً للوصول إلى مرحلة متقدمة من التصفيات الحاسمة..

•• وعندما يشعر لاعبونا بأن مدرجات الملعب الأنيق مليئة بالجماهير التي دفعتهم وطنيتهم للمجيء.. ومؤازرة المنتخب.. فإن ذلك سوف يشحن نفوسهم بالمزيد من الثقة.. والاصرار.. والعزيمة لرفع رأس المملكة والخروج بنتيجة كبيرة تؤكد ان المملكة تسير في الاتجاه الصحيح.. وتحافظ على مكانتها المستحقة.. وتحقيق النجاحات على كل المستويات..

•• ليس هذا فحسب.. بل إن تفاني اللاعبين.. وتدفق الجماهير على الملعب هذه الليلة سيؤكدان أيضاً ان شعار المملكة الذي يلتحف به الجميع.. ويتشرف اللاعبون بارتدائه.. وتقبله الجماهير وترفعه فوق رأسها.. وتردد نشيده بكل اعتزاز.. سوف يظل قوياً.. وشامخاً.. تجسيداً للحس الوطني الذي يتدفق داخل شراييننا.. في كل الأوقات..

ضمير مستتر:

•• لا شيء أغلى من الوطن.. وأجدر بالحب.. والتضحية.. والتفاني.. والالتفاف حوله.. والموت في سبيله.. ووضعه فوق الأعناق.

*نقلا عن صحيفة "الرياض".

