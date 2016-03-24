السعودية.. 80% نسبة نجاح فصل توأم سيامي باكستاني السبت

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باستضافة التوأم السيامي الباكستاني "فاطمة ومشاعل"، وإجراء الفحوص اللازمة لهما، قرر الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، إجراء عملية فصل للتوأم الباكستاني يوم السبت المقبل في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن التوأم خضع لفحوص طبية متعددة، حيث جرى عقد اجتماع للفريق الطبي متعدد التخصصات، وتبين أنهما ملتصقان في أسفل الصدر والبطن، ويتشاركان في جدار الصدر والكبد، ووزنهما مجتمعاً 20 كجم، مشيراً إلى أن الفحوص بينت إمكانية فصلهما بنسبة نجاح 80% من خلال عملية جراحية تستغرق قرابة سبع ساعات وعلى ست مراحل، ويشارك فيها عشرون طبيباً ومختصاً.

وكان التوأم السيامي الباكستاني "مشاعل وفاطمة" قد وصلا إلى مدينة الرياض يوم الخميس الثالث من شهر مارس الحالي، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي أمر باستضافتهما ووالديهما لإجراء الفحوص اللازمة لهما، وبحث إمكانية فصلهما، وتم إدخالهما فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض.

وقد ثمن والدا التوأم السيامي هذه اللمسة الحانية من خادم الحرمين الشريفين، ودعوا الله أن يوفق الفريق الطبي لإجراء عملية الفصل بنجاح، وأن تكلل جهودهم برفع المعاناة عن بنتيهما.

يذكر أن عملية الفصل هذه تعد رقم 40 من بين 94 حالة تمت مراجعتها من قبل البرنامج الوطني لفصل التوائم السيامية.