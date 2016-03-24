بالفيديو.. برجا المملكة والأصالة يضيئان بعلم بلجيكا

وُجهت الإضاءةُ أعلى برج المملكة في الرياض بألوان علم مملكة بلجيكا، تعبيراً عن إدانة السعودية لما حدث في العاصمة بروكسل من أعمال إرهابية أمس نتج عنها وفاة وإصابة المئات من الأبرياء.

يأتي ذلك تجسيداً لإدانة المملكة واستنكارها الشديدين لتلك الأعمال والتفجيرات الإرهابية وتأكيدها ضرورة تكاتف المجتمع الدولي ومضاعفته لجهوده لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في أرجاء العالم كافة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية.

كما أضاء برج الأصالة في طريق الملك بجدة بعلم بلجيكا.

يذكر أن عدد القتلى بلغ 31 قتيلاً، وفق آخر إحصائية، فيما بلغ عدد المصابين 270 جريحاً.