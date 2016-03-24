خادم الحرمين يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل 2016

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أقيم حفل توزيع جائزة الملك فيصل العالمية للعام 2016.

وشمل الحفل تكريم العلماء الفائزين بالجائزة في فروعها الخمسة وهي خدمة الإسلام، الدراسات الإسلامية ، اللغة العربية وآدابها، العلوم، والطب.

واستهل الحفل الأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة رئيس هيئة الجائزة بكلمة، تلتها مراسم توزيع الجوائز.

جائزة خدمة الإسلام، فاز بها الدكتور صالح بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام.

جائزة الدراسات الإسلامية فاز بها الكويتي الدكتور عبدالله الغنيم.

أما جائزة اللغة العربية والأدب، ففازت بها مشاركة كل من الدكتور محمد عبدالمطلب (مصري)، والدكتور محمد مفتاح (مغربي الجنسية).

فيما جائزة الطب فازت بها مشاركة الدكتور هنري برونر (هولندي الجنسية)، والدكتور يورس فلتمان (هولندي الجنسية).

وأخيرا، فاز بجائزة العلوم الدكتور ستيفن جاكستون وهو بريطاني، مع الأميركي فامسي كرشنا موثا.

وفي ختام الحفل كرم الملك سلمان، الدكتور عبدالله بن صالح العثيمين الأمين العام السابق للجائزة وتسلمها نيابة عنه ابنه الدكتور صالح بن العثيمين.