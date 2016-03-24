قمة سعودية مصرية بالقاهرة لبحث التعاون مطلع أبريل

يزور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مصر في الرابع من أبريل المقبل لعقد قمة مصرية سعودية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.

وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن زيادة استثماراتها في مصر إلى 30 مليار ريال سعودي، والإسهام في توفير احتياجات مصر من النفط لمدة 5 سنوات، وذلك بعد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري في القاهرة.

كما وقع البلدان على اتفاق لإنشاء مجلس تنسيق مشترك، لتنفيذ إعلان القاهرة الذي صدر في ختام زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمصر، متضمنا عددا من المحاور، بينها الاتفاق على تطوير التعاون العسكري.