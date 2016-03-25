بالصور.. السحب تغطي جبال السروات الشاهقة جنوب السعودية آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 10:27 - GMT 07:27 تارخ النشر: الجمعة 15 جمادي الثاني 1437 هـ - 25 مارس 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: العربية نت - ظافرالبكري رابط مختصر شارك بالصور.. السحب تغطي جبال السروات الشاهقة جنوب السعودية PDF اطبع حجم الخط في لحظات النسيم العابرة، رصدت "العربية نت" السحب، وهي تغطي جبال السروات الشاهقة، جنوب السعودية، قبيل غروب الشمس بدقائق. سحاب كلمات دالّة #السعودية, #غروب, #سحاب, #جبال السروات, #حزم السحاب