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بالصور.. السحب تغطي جبال السروات الشاهقة جنوب السعودية

المصدر: العربية نت - ظافرالبكري
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في لحظات النسيم العابرة، رصدت "العربية نت" السحب، وهي تغطي جبال السروات الشاهقة، جنوب السعودية، قبيل غروب الشمس بدقائق.

سحاب سحاب


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