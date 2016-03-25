بالصور.. "معيّة الخبراء" يعود بالسعوديين إلى الماضي

بدأت اليوم الجمعة بالسعودية، فعاليات مهرجان "معيّة الخبراء"، الذي يستمر لمدة عشرة أيام في بلدة الخبراء التراثية.

وأوضح رئيس بلدية الخبراء الدكتور فهد الجلعود، أن المهرجان شارك به عدد من الجهات الحكومية للتوعية والتثقيف، كما ضم جناحا سمي "معا ضد الإرهاب".

وأضاف أن المهرجان يعطي صورة تاريخية للزوار بالزمان والمكان، وينقل لهم قصة نجاح وجودة القمح البلدي الذي تشتهر فيه الخبراء بالماضي والحاضر، مشيراً إلى أنه تم تجهيز خيمة للضيافة وقسم للحرفيين والفن التشكيلي والتصوير الضوئي ومسرح للفعاليات.

كما تم تخصيص أكثر من 120 موقعاً للأسر المنتجة لبيع مطبوخات المعية من الكليجا والقرصان والخبز البر وغيرها.