دراسة: 54% من الشباب السعودي يؤدون أعمالهم بإتقان

كشفت نتائج دراسة حديثة أجراها المركز الوطني لأبحاث الشباب في جامعة الملك سعود، لمعرفة ملامح شخصية الشباب والفتيات السعوديين من خلال 32 سِمة إنسانية متنوعة، عن أن 90% منهم يحرصون على إتمام واجبات الحياة اليومية بنشاط وحيوية، والعمل لأوقات طويلة، بينما أظهرت في سمات أخرى أن 78% منهم يحبون مساعدة الآخرين، والتعبير عن مشاعر الامتنان للجميع.

وطُبقت الدراسة حسبما أفاد الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله بن سعد الجاسر على عينة عشوائية مكونة من "6156" شاباً وفتاة، تتراوح أعمارهم من سن 15 إلى 29 عامًا، وذلك ضمن النطاق الجغرافي الشامل للمملكة بمناطقها الإدارية الـ13، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وقال الدكتور الجاسر إن الدراسة كشفت عن أن "54.4%" من الشباب والفتيات السعوديين يؤدون أعمالهم بإتقان، ويتمون واجباتهم اليومية بنشاط وحيوية، في مقابل "2.6%" منهم لا يقومون بذلك، و "35.8%" منهم يعملون يوميًا لساعات طويلة دون ملل، ما يبين أن أبناء وبنات الوطن يملكون حس الجدية في العمل، وتحمل للمسؤولية، والحرص على التميز في الأداء.

وأفاد أن الدراسة توصلت كذلك إلى أن الشباب والفتيات السعوديين يملكون حس التعبير عن مشاعر الامتنان للآخرين، وأكد "53%" من أفراد عينة الدراسة قيامهم بهذا السلوك النبيل كثيرًا في حياتهم اليومية، وأن "44.9%" منهم يُعبّرون كثيرًا عن مشاعرهم أمام أفراد الأسرة بينما "32.8%" يعبرون عن مشاعرهم أمام الآخرين دون حرج.

وبين أن الدراسة أظهرت أن "78.8%" من الشباب والفتيات يُحبون تقديم المساعدة لأصدقائهم، و"61.3%" منهم يسعون إلى مساعدة جيرانهم، و"74.3%" يساندون أقاربهم بشكل أو بآخر في مقابل أن "1.4%" لا يهتمون بتقديم مساعدة لأصدقائهم، و"1.6%" لا يساندون أقاربهم.