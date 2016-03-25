رحيل الكاتب السعودي عبد الرحمن الوابلي

توفي اليوم الجمعة الكاتب السعودي عبد الرحمن الوابلي، كاتب الرأي في صحيفة الوطن السعودية ومؤلف حلقات المسلسل الشهير "طاش"، ومسلسل "سيلفي".

وقد نعى عدد كبير من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي الكاتب الشهير. وقال الكاتب خلف الحربي: "نسأل الله الرحمة والمغفرة للدكتور عبدالرحمن الوابلي، خسارتنا بفقده عظيمة.. عقل مستنير وخلق رفيع وقلب أبيض، إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما غرد الكاتب د.حمزة قبلان المزيني: "رحم الله الزميل الصديق الدكتورعبد الرحمن الوابلي وغفر له وتقبله في جنات النعيم وأحسن عزاء أسرته الكريمة فيه وعزاءنا جميعا".

وكان آخر ما غرد فيه الوابلي على تويتر في 29 يناير الماضي: "حفظ الله وطننا من كل مكروه".

يذكر أن الوابلي من مواليد مدينة بريدة، وهو أكاديمي في كلية الملك خالد العسكرية بالرياض، وكاتب في جريدة الوطن السعودية، وقام بكتابة بعض حلقات طاش ما طاش.